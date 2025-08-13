Турция может стать «удобной площадкой» для встречи Путина, Трампа и Зеленского

Власти Турции предложили организовать в стране саммит президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского по вопросу урегулирования. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в Анкаре. По его словам, Турция могла бы стать подходящей площадкой, учитывая опыт государства в организации переговоров.

«Конкретных решений пока нет, но предложение в силе, прозвучало буквально вчера, во время переговоров господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.— “Ъ”) с Владимиром Зеленским»,— сказал собеседник агентства.

Сегодня о возможном месте встречи господ Путина, Трампа и Зеленского также сообщало Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, встреча лидеров трех стран может пройти в Европе или на Ближнем Востоке. CBS News со ссылкой на два источника назвало временным ориентиром для проведения переговоров конец следующей недели.