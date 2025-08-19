Reuters: встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае согласия сторон может состояться в Венгрии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

Накануне Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими лидерами позвонил президенту РФ. По его словам, он начал подготовку к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, а после отдельно пройдет трехсторонний саммит. Источник Reuters в европейской делегации заявил, что президент США сообщил европейским лидерам, что сам президент России предложил именно такую последовательность. Официально в Москве эту информацию пока не комментировали.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сказал, что двусторонняя встреча состоится в течение следующих двух недель. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь предположил, что подходящим местом для проведения саммита станет Женева. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1. Он отверг возможность проведения встречи в Париже, «как в 2019 году», потому что сейчас ситуация совершенно иная.

