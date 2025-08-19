AFP: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом накануне предложил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщил источник AFP.

Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Путин

По словам источника AFP, Владимир Путин «упомянул Москву» в разговоре. Владимир Зеленский такой вариант исключил, добавил собеседник агентства.

В Белом доме накануне состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По их итогу американский президент позвонил Владимиру Путину, с которым обсудил в том числе возможность их встречи с украинским лидером. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что господин Путин согласился.

Sky News со ссылкой на источники сообщал, что ЕС и США предварительно договорились организовать встречу лидеров Украины и России в Европе. Среди вариантов звучали Швейцария и Венгрия. Европейские страны могут сделать исключение для Владимира Путина и не приводить в исполнение ордер МУС на его арест, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Лусине Баласян