Sky News привел список возможных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского

США и страны Евросоюза предварительно договорились, что встреча российского, украинского и американского президентов должна пройти в Европе, пишет Sky News. По данным телеканала, в итоге выбор локации будет зависеть от хода сегодняшних переговоров в Вашингтоне с участием лидеров Украины, Европы и США.

В минувшие выходные премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести трехсторонний саммит в Риме, а президент Франции Эмманюэль Макрон — в Женеве. По данным Sky News, за первый вариант выступают президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. При этом российский лидер Владимир Путин предпочитает Женеву, отмечает телеканал.

Швейцария уже заявила о готовности провести эту встречу. Аналогичное заявление сделал МИД Италии. Европейские дипломаты рассматривают такие варианты как Будапешт и Хельсинки, отмечает Sky News.

Американские СМИ писали о готовности Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже 22 августа. 18 августа американский президент встретится с украинским коллегой и лидерами Европы, чтобы обсудить параметры будущего мирного соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иногда он возвращается».

Лусине Баласян