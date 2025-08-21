Ермак назвал возможные локации для проведения саммита Путина и Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал Ватикан, Женеву, Стамбул и Саудовскую Аравию в качестве возможных мест для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Будапешт «не входит в число любимых направлений» для Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины Андрей Ермак

Фото: Офис Президента Украины

В интервью газете Corriere della Sera господин Ермак заявил, что сначала планируются переговоры между президентами России и Украины, а после — трехсторонний саммит с президентом США. На вопрос, где состоится встреча, он ответил, что пока не знает. При этом из текста интервью не понятно, спрашивают ли его о двусторонней или трехсторонней встрече.

«Рассматриваются несколько мест: Женева, Стамбул, Ватикан, Саудовская Аравия... Мы, конечно, хотели бы, чтобы это была Европа»,— уточнил украинский чиновник. Он добавил, что Москва в качестве места встречи не обсуждалась. Андрей Ермак также выразил надежду, что к подготовке мирных переговоров присоединится Китай.

Дональд Трамп на этой неделе заявил, что встреча господ Путина и Зеленского прорабатывается. Он хочет, чтобы лидеры двух стран сначала встретились вдвоем. Президент Украины среди возможных мест для встречи с президентом России назвал Швейцарию, Австрию и Турцию. Источники The New York Times утверждали, что господин Путин предлагал для места встречи Москву. США называли Будапешт в качестве возможной площадки для трехстороннего саммита.

О том, где могут встретиться президенты России и Украины, читайте в материале «Ъ».