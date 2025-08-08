Глядя из Минска

На фоне обсуждений перспектив всеми ожидаемой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил, что считает Минск подходящей площадкой для таких контактов. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Time, видеоверсию которого белорусское телевидение показало в пятницу, 8 августа, под названием «Разговор "Во имя мира"». В ходе интервью Александр Лукашенко не раз давал понять своему собеседнику, что Белоруссия — идеальный посредник. С одной стороны, утверждал он, никто не разговаривает с Владимиром Путиным столь же откровенно. С другой — Минску удалось наладить рабочий диалог с США, что уже привело к первым результатам.

Из всех вариантов на земном шаре Минск — лучший посредник для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, уверен Александр Лукашенко

В размещенном на сайте президента Белоруссии информационном сообщении об интервью журналу Time говорится, что в самом начале беседы журналист Саймон Шустер «рассказал, почему он просил о встрече именно в это время»: смена администрации в США привела к тому, что отношения между Вашингтоном и Минском начали «интересно развиваться». В материале Time, который представляет собой пересказ и анализ беседы журналиста с Александром Лукашенко, утверждается, что инициатива исходила от Минска — причем администрация президента якобы была настойчива.

Так или иначе, встреча в резиденции Александра Лукашенко оказалась полезной для обеих сторон. За три часа они, цитируя администрацию президента, «откровенно и содержательно» поговорили и о внутренней политике, и о внешней.

Что касается первой, то наибольшее внимание привлекло заявление о том, что Александр Лукашенко не собирается баллотироваться на новый срок. Предыдущие выборы состоялись в январе этого года, и действующий президент набрал на них 86,8% голосов. Соответственно, следующее голосование планируется на 2030 год.

Александр Лукашенко также отверг предположения о том, что у него есть преемник — сын Николай: «Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет». Не назвав в итоге никаких имен, белорусский лидер дал понять, что следующим президентом может стать в том числе и человек, который скорректирует курс республики. «Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал,— опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно эволюционно развивал страну»,— дал напутствие Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года.

Между тем основная часть интервью была посвящена вопросам безопасности и внешней политики. Она, как дал понять Александр Лукашенко, у Белоруссии была и остается многовекторной, хотя все государства «от кого-то зависят» и «стремятся к кому-то прислониться». Напомнив, что его «часто упрекали в желании усидеть на двух стульях», Александр Лукашенко заверил: «Никогда на двух стульях не сидел». Правда, после этого он дал понять, что стульев может быть и гораздо больше: хотя Россия и Китай — это ключевые партнеры, Минск стремится развивать отношения и со всеми остальными, включая ЕС и США.

С Брюсселем отношения у Минска остаются крайне напряженными: ЕС не признал результаты январских выборов и пока не намерен смягчать подходы к белорусскому руководству.

А вот в отношениях Минска и Вашингтона с января многое изменилось. Новая американская администрация начала налаживать отношения с Минском — как сообщало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, чтобы добиться его хотя бы частичного ухода из сферы влияния Москвы.

21 июня Минск посетил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, после чего из белорусских тюрем освободили группу осужденных, включая оппозиционера Сергея Тихановского.

Александр Лукашенко рассказал и о своем ключевом внешнеполитическом принципе: «Разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне». Но при этом он дал понять, что в принципе не очень верит в то, что американцы всерьез настроены на нормализацию отношений.

Саймон Шустер в своей статье утверждает, что визиты американцев «способствовали смягчению имиджа Беларуси как государства-изгоя» и «открыли тихий канал связи с Кремлем через Минск».

Второй тезис, по сути, подтвердили и в администрации президента Белоруссии, где отметили: «Бывают ситуации, когда американцы, зная о хороших личных отношениях двух лидеров, просят главу белорусского государства передать какую-либо информацию или предложения президенту России». Сам господин Лукашенко дал понять, что это все не случайно: никто «ни внутри страны, ни из-за ее пределов» не разговаривает с Владимиром Путиным столь же откровенно.

Один из недавних примеров, о котором упомянул Александр Лукашенко, касался возможности установления воздушного перемирия между Россией и Украиной. Из ответа президента Лукашенко следовало, что на Западе утверждали: Владимир Путин «не хочет» идти на такой шаг. «Ему звоню и говорю: "Владимир Владимирович, вот такая проблема. Поднимают вопрос". Он мне по-дружески так, по-братски говорит: "Да ты что?! Да мы за! Мы не против. Но Украина пусть не наносит удары со своей стороны". Я все передал (на Запад.— “Ъ”)»,— пересказал разговор Александр Лукашенко. И добавил: по его мнению, воздушное перемирие стало бы хорошим первым шагом на пути к полному прекращению огня.

А это, как считает Александр Лукашенко, сейчас ключевая задача. И Минск готов посодействовать ее выполнению, как не раз содействовал в других вопросах (например, белорусский лидер рассказал о причастности к обмену телами погибших между Россией и Украиной).

Далее президент Белоруссии допустил, что встречи по украинскому урегулированию вполне можно было бы организовать в Минске.

По его словам, его российский коллега с удовольствием бы приехал в Минск, а американский лидер также бы остался доволен встречей. «Трамп, Путин! Договоритесь в первый день и пригласите (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского. В первый день — поговорить о российско-американских отношениях, а во второй — по этой (украинской.— “Ъ”) проблеме. Пригласите Зеленского, положите на стол: вот воздушное перемирие»,— обрисовал возможный сценарий переговоров Александр Лукашенко.

Идею встречи в Минске он высказывал и ранее — например, в марте в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. В Кремле этот вариант поддерживали, но Владимир Зеленский его не раз категорически отвергал. В конце мая, например, он критиковал саму идею посредничества страны, «из которой (на Украину.— “Ъ”) полетели ракеты». Самыми реалистичными локациями для гипотетической встречи украинский лидер тогда называл Турцию, Ватикан и Швейцарию.

Напомним, что с новой силой об идее двух- или трехстороннего саммита заговорили после состоявшегося 6 августа визита в Москву спецпосланника президента Трампа Стива Уиткоффа. К вечеру пятницы, 8 августа, ясности о дате и месте встречи так и не появилось. Одни СМИ со ссылкой на источники говорили о начале следующей недели, другие — о ее конце. Одни писали о возможности встречи в Риме, другие это тотчас же опровергали. Источник ТАСС отмечал, что встреча «может состояться в одной из арабских стран». Телеканал Fox News называл в качестве возможных площадок ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и все ту же Италию.

Если же переговоры так и не состоятся и Запад усилит игру на обострение, то, как следовало из интервью Александра Лукашенко, РФ и Белоруссия покажут все, на что способны,— с точки зрения мобилизации как экономики, так и «сознания людей». «Чтобы мы на коленях стояли, этого нет и никогда не будет. Вы можете довести нас с Россией до мобилизации. Не надо нас заставлять мобилизоваться. Это 150 млн человек»,— предупредил Саймона Шустера (а через него, вероятно, Дональда Трампа) Александр Лукашенко. После чего резюмировал: «Мы долго запрягаем, но если уже запрягли, то быстро едем. Не надо до этого доводить».

Николай Амелин