Украинское регулирование вышло на встречный курс

Большой переговорный день, затеянный президентом США Дональдом Трампом 18 августа и включавший двусторонние переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, встречу с рядом ключевых европейских лидеров и телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, завершился позитивными откликами всех сторон. Хотя конкретных достижений по самым болезненным для Киева и Европы темам оказалось не так много. Трамп окончательно отбросил идею перемирия, сделав ставку на достижение полноценного мирного соглашения. Он также пообещал, что Штаты помогут гарантировать безопасность Украины в рамках соглашения с Россией, но параметры таких гарантий еще только предстоит согласовать. Решения же по самому острому территориальному вопросу, очевидно, отложены до трехстороннего саммита лидеров США, России и Украины, которому может предшествовать двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ — ее, по крайней мере, вызвался организовать Трамп. В Москве, впрочем, пока заявили лишь о согласии повысить ранг и уровень делегаций на переговорах с Киевом.

Гарантиям быть

Одним из главных итогов переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, исходя из того, на что оба политика сделали упор в своих заявлениях, стала готовность США участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украины. «Что касается безопасности, то будет оказана значительная помощь»,— заявил Трамп журналистам, добавив, что в этом будут участвовать европейские страны.

«Они являются первой линией обороны, потому что находятся там, но мы им поможем»,— великодушно добавил глава Белого дома.

Пока что масштабы и детали такой помощи остались неизвестны, но Владимир Зеленский поприветствовал это обещание в качестве «важного шага вперед», сообщив, что гарантии будут «оформлены на бумаге в течение следующей недели — десяти дней». Кроме того, украинский лидер сказал, что Украина хочет закупить у США оружия на сумму около $90 млрд, что наверняка понравилось Дональду Трампу.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте (он стал одним из участников последующих более чем двухчасовых многосторонних переговоров президентов США и Украины с группой европейских лидеров) сообщил в интервью Fox News, что Штаты, Украина и Европа обсуждают некоторые договоренности по типу пятой статьи устава Североатлантического альянса, предполагающей коллективный ответ в случае нападения на одного из членов. При этом он признал, что обсуждение вопроса о вводе войск на украинскую территорию не велось.

Не размениваться на перемирие

Большая часть европейских участников вчерашней встречи расценили общение в Белом доме как успешное и конструктивное, а публичное обязательство Трампа о присоединении США к системе безопасности для Украины, аналогичной НАТО,— как «прорыв».

Немецкий канцлер Фридрих Мерц даже заявил по итогам, что Дональд Трамп был впечатлен тем, что европейцы выступили единым фронтом. Но с самими США европейцы кое в чем все еще остались по разную сторону баррикад. Как сказал тот же канцлер Мерц, он, а с ним и президент Франции Эмманюэль Макрон хотят, чтобы Владимир Путин согласился на прекращение огня.

«Честно говоря, мы все хотели бы видеть прекращение огня. Я не могу представить, что следующая встреча состоится без прекращения огня, так что давайте работать над этим»,— отметил немецкий канцлер.

Между тем американский лидер, который до встречи с российским лидером на Аляске 15 августа обещал решительно настаивать на безоговорочном прекращении огня, к нынешнему моменту от этой идеи полностью отказался, предпочтя перейти сразу к заключению мирного соглашения.

«Я бы хотел, чтобы они прекратили… Но со стратегической точки зрения это может быть невыгодно для одной из сторон»,— отметил Трамп в понедельник, добавив, что Москва и Киев вполне могут работать над мирным соглашением, пока боевые действия продолжаются.

Зеленскому такая смена настроений вряд ли пришлась по вкусу, но он предпочел не перечить главе Белого дома прилюдно.

А вот в Москве такая позиция американского лидера нашла позитивный отклик. В частности, спецпредставитель Владимира Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в своем посте в соцсети X назвал 18 августа «важным днем для дипломатии, в котором основное внимание уделяется не временному перемирию, а прочному миру».

Надо чаще встречаться

Наконец, еще одним итогом всех вчерашних встреч стала традиционная договоренность продолжать договариваться. В посте в соцсетях в понедельник вечером Трамп сообщил, что позвонил российскому лидеру прямо в середине своей встречи с европейцами, чтобы оперативно организовать его очную встречу с Зеленским, после которой может состояться и анонсированный ранее трехсторонний саммит президентов США, России и Украины. Причем, по словам источника в европейской делегации, такую последовательность — сначала вдвоем, а потом втроем — американскому президенту предложил сам Путин.

При этом пока в Кремле не стали подтверждать готовность российского президента встретиться тет-а-тет с украинским визави. Как сообщил в ночь на вторник помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, в ходе 40-минутной телефонной беседы президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины (их последний раунд состоялся в июне в Турции) и договорились о повышении ранга и уровня делегаций.

Такая уклончивость со стороны Москвы не помешала неназванному представителю администрации США заявить, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии, а канцлеру Германии Фридриху Мерцу сообщить, что она, скорее всего, пройдет в течение ближайших двух недель.

Уже после этого по плану Трампа должен состояться трехсторонний саммит с участием его самого. И, видимо, именно тогда стороны перейдут к детальной проработке самого острого вопроса о территориальных уступках. Как признал Зеленский, тема территорий звучала на переговорах в понедельник, но никаких деталей он не привел. И дал понять, что хочет обсудить вопрос территорий только на трехсторонней встрече.

