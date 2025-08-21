Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Венгрия готова провести саммит России, Украины и США

Венгрия с момента начала украинского конфликта предлагала Москве и Киеву провести переговоры в своей столице, напомнил глава МИД страны Петер Сийярто. Он заявил, что страна готова провести и трехсторонний саммит с участием Вашингтона.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Петер Сийярто

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия... Мы будем рады таким мирным переговорам»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Где может пройти встреча Путина и Зеленского: Рим, Женева и другие варианты

Читать далее

Господин Сийярто назвал огромным достижением Венгрии умение сохранить взаимоуважительный диалог и с Россией, и с США, несмотря на «огромное давление».

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского прорабатывается. Он хочет, чтобы лидеры двух стран сначала провели переговоры без него. Белый дом США рассматривает Будапешт как площадку для трехстороннего саммита.

О том, где может пройти саммит, читайте в материале «Ъ».

Новости компаний Все