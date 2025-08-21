Венгрия готова провести саммит России, Украины и США
Венгрия с момента начала украинского конфликта предлагала Москве и Киеву провести переговоры в своей столице, напомнил глава МИД страны Петер Сийярто. Он заявил, что страна готова провести и трехсторонний саммит с участием Вашингтона.
Петер Сийярто
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
«Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия... Мы будем рады таким мирным переговорам»,— сказал министр (цитата по ТАСС).
Господин Сийярто назвал огромным достижением Венгрии умение сохранить взаимоуважительный диалог и с Россией, и с США, несмотря на «огромное давление».
На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского прорабатывается. Он хочет, чтобы лидеры двух стран сначала провели переговоры без него. Белый дом США рассматривает Будапешт как площадку для трехстороннего саммита.
