Венгрия готова провести саммит России, Украины и США

Венгрия с момента начала украинского конфликта предлагала Москве и Киеву провести переговоры в своей столице, напомнил глава МИД страны Петер Сийярто. Он заявил, что страна готова провести и трехсторонний саммит с участием Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Петер Сийярто

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Если нужно, мы здесь, мы обеспечим соответствующие справедливые и безопасные условия... Мы будем рады таким мирным переговорам»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Господин Сийярто назвал огромным достижением Венгрии умение сохранить взаимоуважительный диалог и с Россией, и с США, несмотря на «огромное давление».

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского прорабатывается. Он хочет, чтобы лидеры двух стран сначала провели переговоры без него. Белый дом США рассматривает Будапешт как площадку для трехстороннего саммита.

О том, где может пройти саммит, читайте в материале «Ъ».