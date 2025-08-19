Макрон предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Женеве

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает Швейцарию подходящим местом для встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Проведение переговоров во Франции он отверг, поскольку, по его словам, необходимо найти нейтральную страну.

«Возможно, в Швейцарии, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле»,— сказал Эмманюэль Макрон в интервью TF1.

Президент Франции добавил, что «мы должны сделать исключение», если встреча состоится в стране, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). «Правосудие должно быть восстановлено, мы сами подписали эти договоры. Но он (Владимир Путин,— "Ъ") действующий президент, у него есть принцип неприкосновенности»,— добавил господин Макрон. МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США писало, что возможная встреча президентов России и Украины может пройти в Венгрии. Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил о начале подготовки трехсторонних переговоров. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что они могут пройти в течение следующих двух недель.

