Австрия предлагает Вену для переговоров Путина и Зеленского

Канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил провести переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Вене, сообщают австрийские СМИ. Он заявил об этом 19 августа во время видеоконференции с представителями других стран ЕС, а также Канады, Японии, Новой Зеландии и Турции.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Стороны обсуждали возможности дальнейших двух- и трехсторонних переговоров — между Россией и Украиной, а также США. «Во время визита президента Зеленского в июне я уже предлагал Вену как возможное место переговоров. У нашей столицы долгая традиция в качестве места для диалога, а как место расположения международных организаций — прежде всего ОБСЕ — она предоставляет отличные условия для этого»,— заявил господин Штокер.

Он также отметил, что, если будет выбрана Вена, правительство Австрии свяжется с Международным уголовным судом (МУС), чтобы обеспечить возможность Владимиру Путину приехать на переговоры. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести переговоры в Женеве, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони — в Риме. Среди других вариантов называют также Будапешт и Хельсинки.

Яна Рождественская