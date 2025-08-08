Лукашенко готов организовать переговоры Путина, Трампа и Зеленского в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить площадку для трехсторонних переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал Минск одним из возможных городов, где могла бы состояться встреча по российско-украинскому конфликту.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева, определились — через месяц будет эта встреча», — сказал господин Лукашенко в интервью американскому изданию Time (цитата по сайту белорусского президента). Он также осудил господина Зеленского за прошлое приглашение господина Путина на переговоры. По его словам, он сделал это слишком спонтанно, «как пацаненок».

Господин Лукашенко подчеркнул, что готов организовать переговоры в своей стране «во имя мира». Однако он выразил сомнение, что президент Украины согласится приехать на встречу.

6 августа в Кремле прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Господин Уиткофф, как сказал Юрий Ушаков, предложил провести трехстороннюю встречу — Владимира Путина, Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, — но российская сторона оставила это предложение без комментариев.