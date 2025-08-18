Главные новости за 18 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

По итогам первой половины текущего года Санкт-Петербург посетили свыше 3 млн российских и иностранных туристов — на 17% больше, чем годом ранее. При этом на город на Неве приходится 80% всех интуристов, приехавших в январе-июне в регионы «Серебряного ожерелья».

В Петербурге полицейские задержали двух человек после стрельбы из травматического пистолета по курьеру на проспекте Славы. По факту случившегося возбуждено дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

По итогам июля 2025 года банк «Санкт-Петербург» (БСПб) заработал 1,9 млрд рублей чистой прибыли, что на 58% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. За первые семь месяцев текущего года банк «Санкт-Петербург» получил 29,1 млрд рублей чистой прибыли — на 1,1% меньше, чем в 2024 году.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Никиту Никитина к восьми годам колонии строгого режима за подготовку к диверсии на электроподстанции (ч.1 ст.30 — п.в ч.2 ст.281 УК). В промежуток между 03:42 и 04:30 15 декабря 2024 года он прибыл к подстанции и начал видеофиксацию. В процессе съемки его задержали с поличным.

В Петербурге приставы исполнили судебное решение в отношении иностранной компании, наложив арест на грузовое судно, прибывшее в порт в Угольной гавани Финского залива. В настоящий момент оно оставлено капитану на ответственное хранение.

«Автозавод Санкт-Петербург», наряду с АвтоВАЗ и «LADA Ижевск», возобновил сборку автомобилей после корпоративного отпуска. Он продлился с 28 июля по 17 августа.

Жителю Санкт-Петербурга Дмитрию Краснику дали шесть лет условно за ложное сообщение о бомбе в здании администрации города. Подсудимый позвонил в службу «112» 2 июня 2025 года, зная, что информация о минировании Смольного недостоверна.

Следственный комитет приступил к проверке по признакам уничтожения или повреждения объектов культурного наследия и подделки официального документа (ст. 243, 327 УК) из-за сноса солодовни пивоваренного завода Лазутина по адресу ул. Новгородская, 13. Позже КГИОП дал охранный статус объекту на время изучения его историко-культурной ценности.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Георгия Левашова, которому вменяют содействие террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и госизмену (ст. 275 УК РФ).

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подготовил распоряжения об утверждении перечня зон действия платы за пользование парковками. Смольный вводит четыре уровня коэффициента загрузки парковок. Участки улиц, которым присвоено «КЗ 1» загружены менее чем на 50%, «КЗ 2» — от 50% до 70%, «КЗ 3» — от 70% до 80%, «КЗ 4» — от 85%.