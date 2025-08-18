КГИОП дал временный охранный статус солодовне на Новгородской улице

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга направил предостережение собственнику дома 13 по Новгородской улице. В Смольном отреагировали на снос солодовни пивоваренного завода.

В пресс-службе КГИОП сообщили, что к ним не поступала документация о планируемой реконструкции, не было уведомлений об уточнении даты постройки. К сотрудникам комитета 18 августа подали заявление о включении здания в список памятников архитектуры на время изучения его историко-культурной ценности. Структура Смольного поддержала обращение, в связи с этим работы по сносу должны прекратить.

«КГИОП направил соответствующее предостережение правообладателю объекта и заявление в ГУ МВД России по СПб и ЛО о пресечении противоправных действий»,— говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Прежде «Ъ-СПб» писал, чтобы следствие проверяет обоснованность сноса солодовни пивоваренного завода Лазутина.

Татьяна Титаева