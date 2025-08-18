Петербуржец отделался условным сроком за ложное сообщение о минировании Смольного

Жителю Санкт-Петербурга Дмитрию Краснику дали шесть лет условно за ложное сообщение о бомбе в здании администрации города. Приговор огласил Московский районный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Красник позвонил службу «112» 2 июня 2025 года и заявил о минировании Смольного. В материалах суда указано, что вызов по акту терроризма создает опасность гибели людей и дестабилизации нормальной работы чиновников и служб.

Подсудимый знал, что эти сведения недостоверны, осознавал общественно-опасный характер поступка и понимал, что эти действия могут привести к дестабилизации нормальной деятельности правоохранительных органов и органов власти. Дмитрий Красник признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно с испытательным сроком четыре года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что диверсанта приговорили к восьми годам колонии строгого режима за попытку поджога электроподстанции в Петербурге.

Татьяна Титаева