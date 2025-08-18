25-летнего петербуржца будут судить по обвинению в государственной измене

Петербуржец в возрасте 25 лет пойдет под суд за участие в деятельности «Русского добровольческого корпуса», признанного в России террористической организацией. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Георгия Левашова, которому вменяют содействие террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и госизмену (ст. 275 УК РФ).

Фигурант, по версии следствия, с ноября 2023-го по февраль 2024 года установил в Сети контакты с украинским вооруженным формированием. Правоохранители утверждают, что после обучения и получения им инструкций он занялся передачей «куратору» сведений о месте расположения одного из добровольческих подразделений ВС РФ в зоне СВО, а также лиц, собирающих гуманитарную помощь.

В надзорном органе полагают, что молодой человек проводил разведку местности и снимал обстановку вблизи одного из нефтегрузовых комплексов.

«В ходе переписки с боевиками Левашов получил от них сведения о способах изготовления самодельной зажигательной смеси и необходимых мерах конспирации. С целью оказания содействия в совершении теракта он изготовил две бутылки с зажигательной смесью, которые спрятал на территории кладбища», — сказано в сообщении надзорного органа.

Уголовное дело направлено в 1-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Андрей Кучеров