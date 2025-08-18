Петербург стал лидером по притоку туристов среди регионов «Серебряного ожерелья»

По итогам первой половины текущего года Санкт-Петербург посетили свыше 3 млн российских и иностранных туристов — на 17% больше, чем годом ранее. При этом на город на Неве приходится 80% всех интуристов, приехавших в январе-июне в регионы «Серебряного ожерелья». Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В целом с начала года российские и иностранные туристы совершили в регионы «Серебряного ожерелья России» 6 млн поездок — на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше половины всех турпоездок (3,3 млн) пришлось на Петербург (+17% год к году). Северная столица также стала лидером по приросту турпоездок в первом полугодии.

Помимо Петербурга в топ регионов по числу туристов с начала года вошли Ленинградская и Калининградская области (712,7 тыс. И 410 тыс. соответственно). В тройке регионов по темпам роста количества туристов после Петербурга оказались Мурманская (+11,1%) и Вологодская (+10,7%) области, где разместились 253,5 тыс. и 314,3 тыс. туристов соответственно.

Число поездок зарубежных туристов в регионы «Серебряное ожерелье России» за шесть месяцев года увеличилось почти на четверть к аналогичному периоду прошлого года — до 397,3 тыс. человек. На регионы «Серебряного ожерелья России» приходится 19% всех интуристов, посещавших страну.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в июне и июле 2025 года число бронирований в петербургских отелях от зарубежных гостей выросло на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Андрей Цедрик