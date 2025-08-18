Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» снизилась на 58% к июлю прошлого года

По итогам июля 2025 года банк «Санкт-Петербург» (БСПб) заработал 1,9 млрд рублей чистой прибыли, что на 58% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Такие данные приводит БСПб в отчете на портале «Центр раскрытия корпоративной информации».

За первые семь месяцев текущего года банк «Санкт-Петербург» получил 29,1 млрд рублей чистой прибыли — на 1,1% меньше, чем в 2024 году.

Выручка за июль составила 8,8 млрд рублей, что на 20% превысило результат аналогичного периода прошлого года. За январь-июль банк получил 59,9 млрд рублей — на 14% больше, чем за первые семь месяцев 2024 года.

К 1 августа кредитный портфель БСПб прибавил 10,6% с начала года, достигнув 825 млрд рублей. При этом розничный портфель увеличился на 9,1%, до 177,8 млрд рублей, а портфель корпоративных кредитов — на 11%, до 647 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности на начало августа составил 3%, что на 11% выше, чем на 1 января 2025 года. По итогам июля БСПб скорректировал прогноз по стоимости риска (CoR) на 2025 год со 100 до около 200 базисных пунктов в связи с давлением со стороны макроэкономических условий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что БСПб отчитался об итогах работы за первое полугодие.

Артемий Чулков