В Петербурге диверсанта приговорили к 8 годам за попытку поджога электроподстанции

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Никиту Никитина к восьми годам колонии строгого режима за подготовку к диверсии на электроподстанции (ч.1 ст.30 — п.в ч.2 ст.281 УК). Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, гражданин Никитин получил в мессенджере предложение поджечь электроподстанцию «Охтинская» на Заневском проспекте, 54, к.2 за 2,5 тыс. долларов США. Фигурант согласился, после чего ему прислали координаты объекта и инструкцию по изготовлению горючей смеси.

Злоумышленники договорились, что перед совершением преступления Никитин должен провести разведку местности вблизи «Охтинской» с помощью съемки фото и видео. В промежуток между 03:42 и 04:30 15 декабря 2024 года он прибыл к подстанции и начал видеофиксацию. В процессе съемки его задержали с поличным.

Задержанный сообщил правоохранителям, что собирался обмануть злоумышленников, смонтировав видео так, будто электроподстанция горит, однако суд признал его виновным в приготовлении к диверсии в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге уроженцу Казахстана вменяют подготовку теракта и передачу координат иностранной разведке.

Артемий Чулков