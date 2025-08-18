СК проверяет обоснованность сноса солодовни пивоваренного завода Лазутина

Следственный комитет обоснованность решения Госстройнадзора Петербурга о сносе солодовни пивоваренного завода Лазутина по адресу ул. Новгородская, 13. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербурга

На решение о сносе 18 августа обратил внимание Telegram-канал «Живой город». Они заявили, что документ основан на неверных данных Росрестра: указан 1930 год постройки здания вместо 1878. Градозащинтики приводят чертежи солодоварни от 1897 года, обнаруженные, по их заявлению, в архиве Городского кредитного общества.

Обратив внимание на публикации в СМИ, Следственный комитет начал процессуальную проверку по признакам уничтожения или повреждения объектов культурного наследия и подделки официального документа (ст. 243, 327 УК).

Артемий Чулков