«Автозавод Санкт-Петербург» вернулся к работе после трехнедельного простоя

«Автозавод Санкт-Петербург», наряду с АвтоВАЗ и «LADA Ижевск», возобновил сборку автомобилей после корпоративного отпуска с 28 июля по 17 августа. Об этом сообщили в агентстве «Автостат».

До 2022 «Автозавод Санкт-Петербург» принадлежал концерну Nissan. После ухода японской компании с рынка РФ предприятие передали ФГУП «НАМИ», а потом, за символическую стоимость, АвтоВАЗу. В марте 2024 года на заводе началась сборка авто под брендом XCite.

На ПМЭФ АвтоВАЗ и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске в Петербурге Lada Iskra. Сборку первых автомобилей хотят начать в сентябре 2025 года.

Артемий Чулков