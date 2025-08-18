Судебные приставы арестовали индийский сухогруз в рыбном порту Петербурга

В Петербурге приставы исполнили судебное решение в отношении иностранной компании, наложив арест на грузовое судно, прибывшее в порт в Угольной гавани Финского залива. Мера наложена в обеспечительных целях, сообщили в региональном УФССП.

Фото: УФССП по Санкт-Петербургу

Ранее судебным приставам Кировского РОСП ГУФССП России по Санкт-Петербургу поступил исполнительный лист о принятии предварительных обеспечительных мер. Согласно решению Арбитражного суда Краснодарского края сухогрузное судно, принадлежащее компании-должнику, зарегистрированной в Индии, подлежало аресту.

Как только сухогруз прибыл в морской рыбный порт Петербурга, сотрудники ведомства произвели арест судна грузоподъемностью более 20 тыс. тонн. В настоящий момент оно оставлено капитану на ответственное хранение. Данные о владельце судна не уточняются.

Андрей Цедрик