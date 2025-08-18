Власти Петербурга определили коэффициенты загруженности платных парковок

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подготовил распоряжения об утверждении перечня зон действия платы за пользование парковками. Пять документов появились на странице раздела антикоррупционной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Смольный вводит четыре уровня коэффициента загрузки парковок. Участки улиц, которым присвоено «КЗ 1» загружены менее чем на 50%, «КЗ 2» — от 50% до 70%, «КЗ 3» — от 70% до 80%, «КЗ 4» — от 85%.

Комтранс присвоил эти коэффициенты участкам дорог в четырех районах города, где действует платная парковка (Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский). Так, судя по опубликованным документам, на участке Лиговского проспекта от улицы Некрасова до Московского проспекта действует «КЗ 1», на платной парковке улицы Маяковского от Невского проспекта до Кирочной улицы — «КЗ 4».

Ранее «Фонтанка» писала, что эти коэффициенты будут определять стоимость одного часа парковки на каждом участке. «КЗ 1» — 100 рублей, «КЗ 2» — 200 рублей, «КЗ 3» — 280 рублей, «КЗ 4» — 360 рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что платные парковки за полгода принесли в казну Санкт-Петербурга 3,9 млрд рублей.

Татьяна Титаева