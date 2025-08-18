Правоохранители задержали двоих стрелявших в курьера на проспекте Славы

В Петербурге полицейские задержали двух человек после стрельбы из травматического пистолета по курьеру на проспекте Славы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ночь на 17 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в курьера стреляли из травматического пистолета у входа в ресторан быстрого питания по адресу проспект Славы, дом 5. Пострадавшим оказался 16-летний жители Карелии.

Прибывшие на место сотрудники задержали 37-летнего логиста из Челябинской области и его 45-летнего знакомого и изъяли у них оружие. По предварительной информации, у фигурантов с доставщиком произошел конфликт, в ходе которого они открыли стрельбу. По факту случившегося возбуждено дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Артемий Чулков