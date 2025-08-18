Главные новости к утру 18 августа

Президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» в отношении России. Других деталей он не уточнил, но призвал следить за ситуацией. «Большой прогресс по России. Не отключайтесь»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

Экспорт мяса птицы из России в январе—июле достиг $530 млн. В натуральном выражении он вырос на 23% год к году, в денежном — на 31%. Увеличивать поставки аграриям помогает снижение конкуренции на рынке Китая и открытие новых стран.

В Городском парке им. Горького в Саратове на годовалую девочку упала деревянная фигура кота-ученого, сообщили в региональном управлении СКР. Ребенок погиб. Девочка скончалась вечером 17 августа, ей был 1 год и 9 месяцев.

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 14 человек, сообщили в МЧС. Пострадали 149 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведется опознание тел. По последним данным, 15 пострадавших находятся в больницах, трое из них — в тяжелом состоянии.

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран, назначенная на понедельник, не обязательно приведет к трехстороннему саммиту с участием России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

Дональд Трамп заявил, что выбор места для переговоров с президентом России Владимиром Путиным был предметом спора. По его словам, Владимир Путин был бы рад провести переговоры «где угодно, но не в США». «Если бы саммит прошел в другом месте, контролируемые демократами СМИ сказали бы, какое ужасно это было»,— написал Дональд Трамп.

Участники беспилотного рынка предложили скорректировать правила господдержки в рамках сети научно-производственных центров. За два года Фонд НТИ вложил в развитие НПЦ в 26 регионах 4 млрд руб. и планирует выделить еще 5,6 млрд руб.

В июле 2025 года сегмент кредитных карт показал первые признаки восстановления. Рост связан со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ и повышением риск-аппетита банков. Однако ставки остаются рекордно высокими — в среднем 47% годовых.

Строительство балкеров для экспорта зерна в РФ обойдется вчетверо дороже, чем в Китае, вследствие чего рассматривается закупка первых десяти судов в КНР. Остальные 50 балкеров могут быть локализованы в РФ, если будет предложена конкурентоспособная цена — не более 5,5 млрд руб. за судно, по оценкам экспортеров.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей. Это произошло после того, как Комиссия по предупреждению коррупции нашла в его словах нарушение кодекса поведения должностных лиц.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны примут решительные меры для подавления протестов. По его словам, государство готово продемонстрировать «всю свою решимость» в борьбе с акциями.