Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 14

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 14 человек, сообщили в МЧС. Пострадали 149 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведется опознание тел.

По последним данным, 15 пострадавших находятся в больницах, трое из них — в тяжелом состоянии. Все пациенты были госпитализированы в течение первых трех часов после случившегося.

Предварительной причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. В результате взрыва был полностью разрушен пороховой цех предприятия. Возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших будет выплачено по 1,57 млн руб. Пострадавшие получат компенсацию от 313,5 тыс. до 627 тыс. руб., в зависимости от тяжести травм. Жителям поселка Лесной, чье имущество было повреждено, выплатят по 15,7 тыс. руб. Глава региона Павел Малков объявил 18 августа днем траура в области.