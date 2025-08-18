Трамп: выбор места для переговоров с Путиным был предметом спора

Президент США Дональд Трамп заявил, что выбор места для переговоров с президентом России Владимиром Путиным был предметом спора. Об этом он написал в соцсети Truth Social отвечая на критику приезда российского президента в Соединенные Штаты в СМИ.

По его словам, Владимир Путин был бы рад провести переговоры «где угодно, но не в США». «Если бы саммит прошел в другом месте, контролируемые демократами СМИ сказали бы, какое ужасно это было»,— написал Дональд Трамп.

15 августа в Анкоридже прошел саммит Россия — США на Аляске. Это была первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина с 2019 года. Переговоры в формате «три на три», главной темой которых заявлялось урегулирование конфликта на Украине, продлились 2 часа 45 минут. После этого президенты выступили с заявлениями, но на вопросы журналистов отвечать не стали.