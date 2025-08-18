Тушки роста

Экспорт мяса птицы из России в январе—июле достиг $530 млн. В натуральном выражении он вырос на 23% год к году, в денежном — на 31%. Увеличивать поставки аграриям помогает снижение конкуренции на рынке Китая и открытие новых стран. Зависимость бизнеса от экспорта будет расти из-за увеличения производства и ограниченного спроса внутри страны. Но если его объем превысит 15–20% объема выпуска, появятся угрозы для внутреннего рынка.

Объем российского экспорта мяса птицы в январе—июле составил 262 тыс. тонн стоимостью $530 млн (42,3 млрд руб.), подсчитали в федеральном центре «Агроэкспорт». Год к году значения выросли на 23% и 31% соответственно. Три четверти объема поставок сформировали части тушек и субпродукты кур — на $400 млн. По $60 млн у продукции из индейки и замороженных тушек кур.

Ключевым импортером птицы выступает Китай, сформировавший в январе—июле 43% выручки в сегменте, по данным «Агроэкспорта». Закупать больше российской курятины страна, по словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, стала в том числе из-за сокращения поставок из США и Бразилии, которое объясняется вспышками птичьего гриппа.

Фактором развития экспорта выступают усилия предпринимателей, нарастивших производство. По данным Росстата, в январе—июле сельхозорганизации выпустили на убой в живом весе 3,96 млн тонн птицы, на 3,3% больше, чем годом ранее. На курятину российский агробизнес массово переходит в контексте высоких издержек на производство других видов мяса (см. “Ъ” от 12 августа).

Рост предложения сдерживает цены. По данным Росстата, охлажденные и мороженые куры на 11 августа стоили в среднем 227,6 руб. за 1 кг. Год к году значение выросло только на 3,3%. Годовая инфляция по итогам июля составила 8,8%. Экспорт позволяет стабилизировать внутренний рынок, не допустив перепроизводства, поясняет Альберт Давлеев. Эксперт отмечает, что за границу можно продавать и продукты, которые в России считаются отходами,— например, куриные лапки в Китай.

В «Черкизово» говорят, что в январе—июне группа увеличила экспорт мяса птицы в натуральном выражении на 34% год к году. ГАП «Ресурс» за январь—июль отправила за рубеж 105 тыс. тонн мяса бройлеров, рост год к году 14,3%. Поставки велись в 24 страны, основной объем сформировали Саудовская Аравия, Китай и Казахстан. Гендиректор группы «Продо» Вадим Долгов рассчитывает в этом году нарастить экспорт в 2–2,5 раза, в том числе за счет расширения географии.

Альберт Давлеев отмечает, что российские производители постоянно ищут новые рынки сбыта: «Примерно каждые два месяца открывается новая страна». В «Агроэкспорте» указывают, что поставки мяса птицы в страны Африки в январе—июле выросли в 2,2 раза в натуральном выражении, до 17 тыс. тонн. В деньгах — увеличение в 2,9 раза, до $23 млн.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров считает, что производители продолжат стремиться к увеличению экспорта: с ростом производства и снижением покупательной способности россиян его значение будет расти. Альберт Давлеев считает, что поставки могут увеличиться в 2–2,5 раза. Сейчас, по его словам, за рубеж отправляется около 10% произведенной в России птицы.

Но укрепление рубля, снижение инвестиционной активности и высокая конкуренция на мировом рынке могут сдерживать экспорт мяса птицы, предупреждает господин Кучеров. В «Черкизово» обращают внимание и на высокие требования импортеров к продукции. Господин Давлеев называет оптимальной долю экспорта в 15–20% от объема производства. Более высокие показатели могут создать риски для внутреннего рынка: в случае непредвиденной ситуации в финансовом секторе или вспышки заболеваемости продажи за границу будут давить на цены. В конце июля аналитики уже обращали внимание на снижение доступного объема предложения (см. “Ъ” от 31 июля).

Владимир Комаров, Александра Мерцалова