Вучич пообещал принять «неожиданные и решительные» меры против протестов

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие дни власти примут решительные меры для восстановления порядка в стране. По его словам, государство готово продемонстрировать «всю свою решимость» в борьбе с протестами.

«В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия»,— сказал он в обращении.

Господин Вучич добавил, что «в один момент вы увидите всю решимость государства Сербия» и что власти используют все доступные средства для восстановления порядка и законности в стране.

Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Причиной стало обрушение бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибли 16 человек. Участники акций требуют отставки Александра Вучича и провести досрочные парламентские выборы.