В парке Саратова погибла годовалая девочка из-за падения статуи «Кот ученый»

В Городском парке им. Горького в Саратове на годовалую девочку упала деревянная фигура кота-ученого, сообщили в региональном управлении СКР. Ребенок погиб.

Жанровая скульптура была установлена на постаменте, рядом с ней стоят фигуры «Колодец» и «Лебедь». Девочка скончалась вечером 17 августа, ей был 1 год и 9 месяцев.

В мэрии Саратова сообщили, что деревянные фигуры в парке были установлены во время его аренды — с 1997 года пространство находилось в аренде у группы компаний «Рим».

Ранее стало известно о намерении мэрии не продлевать истекший 23 июля 2025 года договор аренды Городского парка им. Горького со структурами группы компаний «Рим». Теперь обслуживанием рекреационной зоны занимается МБУ «Садово-парковое».