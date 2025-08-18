WP: Белый дом не ждет, что встреча с Зеленским приведет к трехстороннему саммиту

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран, назначенная на понедельник, не обязательно приведет к трехстороннему саммиту с участием России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации собеседников издания, США надеются на трехстороннюю встречу с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского позже на этой неделе, но Белый дом не ожидает, что встреча в понедельник автоматически станет ее причиной.

18 августа Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Кроме них примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На встрече также будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом — в материале «Ъ» «Иногда он возвращается».