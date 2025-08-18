Балкеры ищут верфи

Строительство балкеров для экспорта зерна в РФ обойдется вчетверо дороже, чем в Китае, вследствие чего рассматривается закупка первых десяти судов в КНР. Остальные 50 балкеров могут быть локализованы в РФ, если будет предложена конкурентоспособная цена — не более 5,5 млрд руб. за судно, по оценкам экспортеров. Аналитики отмечают, что попытка конкурировать с Китаем на поле массового строительства низкотехнологичных судов обречена на провал и лучше сосредоточиться на освоении сложных конструкционных решений, в частности плавучих АЭС.

«Росагролизинг» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в рабочем порядке согласовали подход к созданию балкерного флота для экспорта российского зерна. Это следует из материалов Минсельхоза к совещанию по «ветхому» флоту, прошедшему в начале августа (“Ъ” видел документ). По оценке трех крупнейших экспортеров, сообщает министерство, требуется 61 крупнотоннажное судно, а именно 27 судов типоразмера Handysize (дедвейт 40 тыс. тонн) и 34 Supramax (60 тыс. тонн).

ОСК оценила расчетную стоимость создания этих судов на российских верфях в 13,9 млрд руб. (головное судно) и 12,5 млрд руб. (серия) для Handysize и 16,5 млрд и 14,6 млрд руб. для Supramax. При этом, отмечается в тексте, в Китае они стоят кратно дешевле — 3,5 млрд и 4,2 млрд руб. соответственно. ОСК, говорится в тексте, определила, что срок строительства головного судна на ее верфях составит минимум два с половиной года «при условии модернизации ряда верфей, а также предоставления дополнительных мер государственной поддержки для исполнения заказа и достижения указанных ценовых параметров». В то же время, по оценке экспортеров, окупаемость перевозки и конкурентоспособность российского зерна достигаются при стоимости судна до 5,5 млрд руб. при ставке по лизингу не более 4–5%.

«Росагролизинг», следует из документов, нашел партнера в Китае, который определил предварительные сроки строительства первых судов (год-полтора) и стоимость ($40 млн без учета сопряженных затрат). В рамках согласованного «Росагролизингом» с ОСК подхода предполагается, что первые десять балкеров будут полностью построены на иностранной верфи, при этом ОСК предлагает разделить эту партию на твердую часть из шести судов и опциональную, которая может быть локализована.

Вторая партия (51 балкер) может быть построена на отечественной верфи с поставкой оборудования иностранной верфью через российского посредника. «Локализация второй партии на верфи группы ОСК предварительно признается возможной для заказчика в случае обеспечения рыночного уровня цены на строительство, в том числе при привлечении соответствующих мер государственной поддержки»,— сообщает Минсельхоз. ОСК будет наблюдать за строительством на иностранной верфи, получит право ознакомления с конструкторской и прочей документацией, а также право технической приемки выполненных работ, для чего ее планируют привлечь по агентскому договору в качестве наблюдателя.

В Минсельхозе и ОСК от комментариев отказались. Собеседники “Ъ”, близкие к обсуждению, подчеркивают, что вариант договоренностей не финальный и пока не отражен в ценовых и временных параметрах.

В стратегических документах по развитию судостроительной отрасли прописаны правильные положения, согласно которым Россия не будет и не может конкурировать с Китаем в строительстве массовых крупнотоннажных судов, напоминает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, сосредоточиться нужно на технологически сложных судах, таких как ледоколы, газовозы, научные суда, танкеры высокого ледового класса и так далее. Сегодня в российском судостроении есть огромный дефицит высокотехнологичных мощностей, а низкая производительность труда обусловливает завышение цен в несколько раз по сравнению с Китаем. При этом, добавляет он, в серийном строительстве таких низкотехнологичных судов, как балкеры, нет ни экономического смысла, ни новых компетенций. «Смысла распылять ресурсы на строительство судов, которые никогда без господдержки не будут востребованы, нет»,— полагает господин Бурмистров, отмечая, что куда разумнее ОСК было бы сосредоточиться на строительстве под ключ плавучих АЭС, корпуса которых, напоминает он, сегодня строятся в Китае.

Наталья Скорлыгина, Александра Мерцалова