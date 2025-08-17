Трамп заявил о «большом прогрессе» в отношении России

Президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» по России. Других деталей он не уточнил, но призвал следить за ситуацией.

«Большой прогресс по России. Не отключайтесь»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

15 августа состоялась первая за несколько лет личная встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. 18 августа должна состояться встреча Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. К обсуждению должны подключиться лидеры Евросоюза. Они обсудят урегулирование военного конфликта на Украине.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом — в материале «Ъ» «Иногда он возвращается».