Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес духовенства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священнослужителей. Это произошло после того, как Комиссия по предупреждению коррупции нашла в его словах нарушение кодекса поведения должностных лиц.

В своем посте в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) господин Пашинян написал, что, не полностью согласен с некоторыми оценками комиссии, однако просит прощения у всех.

По его словам, извинения касаются только формы выражений, а его политические и моральные принципы «нерушимы». Он подчеркнул важность терпимости и уважения к государственным институтам, а также отметил, что должен учиться управлять своими эмоциями.

Ранее Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия, у которого, по утверждению премьера, есть ребенок. Господин Пашинян также заявлял, что в церквях складируются посторонние вещи и строительный мусор, из-за чего храмы превращаются в «чулан».