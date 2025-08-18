Карты встали на раздачу

В июле 2025 года сегмент кредитных карт показал первые признаки восстановления. Рост связан со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ и повышением риск-аппетита банков. Однако ставки остаются рекордно высокими — в среднем 47% годовых. Пока банки конкурируют за клиентов за счет льготных периодов, кешбэка и бонусов. Ожидается, что устойчивый рост сегмента начнется осенью, однако доля клиентов, выходящих за рамки грейс-периода, может превысить 85%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» по рынку кредитных карт за июль 2025 года. Согласно им, за месяц количество новых выданных кредитных карт достигло 1,19 млн штук (+9% к июню), а объем новых выдач увеличился до 170,31 млрд руб. (+21% к июню). Эти значения стали максимальными с начала 2025 года. Со второй половины 2024 года сегмент кредитных карт стремительно сокращался, а в первом полугодии 2025 года стагнировал.

Основные причины наметившегося роста — ожидание смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и сезонный фактор. «Июль—август традиционно высокий сезон в розничном кредитовании, так как это сезон отпусков»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Помимо этого, «в конце квартала банки более существенно ограничены в выдачах для соблюдения МПЛ, в то время как июль, как первый месяц квартала, в меньшей степени сдерживает потребительское кредитование», констатирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Кроме того, увеличение выдач связано с повышением риск-аппетитов банков и ростом уровня одобрения кредиток на фоне ожиданий банков по последовательному смягчению регулирования со стороны ЦБ РФ, отмечает старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. В июне и июле 2025 года ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 18%.

Впрочем, процентные ставки по кредиткам пока не снижаются, оставаясь на самом высоком уровне. Однако в июле их значения стабилизировались. По актуальным данным на август 2025 года, средняя ПСК по кредиткам составляет примерно 47% годовых (на уровне июня 2025 года), отмечает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Причем такая ПСК характерна для заемщиков с высоким кредитным рейтингом, у других клиентов ставка может быть выше — до 48–49% годовых, добавляет он.

«Конкуренция банков очень высока даже за самых высокорискованных заемщиков, банки пытаются сохранить клиента в своем периметре, даже если не могут одобрить ему кредитную карту с минимальным лимитом, практикуя передачу клиентской заявки в дружественную или дочернюю МФО для выдачи ему микрокредита»,— отмечает Анна Стогниенко. При этом кредитные карты всегда более востребованы среди прочих кредитных продуктов за счет того, что кредитный лимит уже одобрен и им можно воспользоваться в любой момент, говорит директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский. В условиях высокой конкуренции банки привлекают клиентов в том числе за счет увеличения льготного периода, повышенного кешбэка, бонусов по другим продуктам банков, индивидуальных предложений от партнеров, отмечает директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталья Богомолова.

Усиливает конкуренцию и выход в сегмент новых игроков. В августе 2025 года Ozon-банк начал выпускать кредитные карты. Впрочем, поскольку такие продукты только недавно запущены и будут постепенно распространяться на клиентскую базу без кредитной агрессии, до конца текущего года не ожидается значимого влияния новых продуктов на сегмент в целом, считает Иван Уклеин.

Эксперты полагают, что устойчивый тренд к восстановлению выдач в связи с со смягчением ДКП и макрорегулирования произойдет в начале осени. Вместе с тем, учитывая сокращение льготных периодов, а также рост клиентской базы кредитных карт в основном за счет массового низкодоходного сегмента в 2025–2026 годах, доля клиентов, не укладывающихся в льготный период и платящих банку проценты по кредиткам, будет выше 85–90%, говорит Анна Стогниенко. Просрочка будет расти, но, скорее всего, не превысит 15–16% портфеля, что в условиях высоких процентных ставок не угрожает устойчивости и прибыльности модели, добавляет она.

Елена Ванюшина