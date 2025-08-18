Истребители грантов

Участники беспилотного рынка предложили скорректировать правила господдержки в рамках сети научно-производственных центров (НПЦ). За два года Фонд НТИ вложил в развитие НПЦ в 26 регионах 4 млрд руб. и планирует выделить еще 5,6 млрд руб. Но ряд крупных производителей не видят смысла вступать в НПЦ и тяготятся участием в них. А сами центры жалуются на недостаток спроса и отсутствие ответственности резидентов за срыв показателей.

Участники беспилотного рынка просят скорректировать параметры программы развития сети НПЦ. Минпромторг будет принимать предложения до конца сентября в рамках подготовки «Рейтинга дронификации»: участие в нем регионов станет обязательным с 2026 года. Об этом начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк сообщил на форуме «Беспилотные системы» в «Сколково». По его словам, методика расчета рейтинга будет сформирована до конца года. Одна из первоочередных задач — включение в сеть НПЦ производителей всех беспилотных автономных систем. Минпромторг рассмотрит вопрос нормативного закрепления этого решения, уточнил он.

НПЦ считается одним из ключевых инструментов по поддержке компаний—разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС). Сеть создается с 2024 года, сегодня работает в 26 регионах. Крупнейшими считаются центры в Руднево и Самаре. Куратором проекта выступают Федеральный центр БАС и Фонд НТИ, который распределяет гранты для резидентов. НПЦ дает участникам доступ к оборудованию, лабораториям и другим ресурсам, что снижает затраты на исследования и разработки, говорит гендиректор «Транспорта будущего» (резидент НПЦ Самара) Юрий Козаренко. В Фонде НТИ рассказали “Ъ”, что поддержали уже 149 различных проектов от 120 компаний и выделили на это 4 млрд руб., планируется выделить еще 5,6 млрд руб. грантов.

При этом на сегодня у НПЦ нет понимания четкого статуса их резидентов и преференций, сообщил гендиректор НПЦ Самара Константин Яшин. В результате есть регионы, где в НПЦ отказались заходить крупные игроки. Продавцы техники также не видят смысла в участии, так как из-за использования только российских комплектующих и небольших объемов производства выпускаемая в рамках НПЦ продукция не может конкурировать по цене с аналогами из импортных деталей.

Как отметил господин Яшин, нет смысла «создавать 89 НПЦ, если девять будут спрашивать остальных, что делать», а регионы должны работать в кооперации. В этой связи рейтинг регионов должен быть единой открытой платформой, где каждый НПЦ в реальном времени будет видеть, как каждый из показателей влияет на позицию региона или конкретного центра, указывает он.

Юрий Козаренко согласен, что открытый рейтинг позволит компаниям анализировать свою деятельность и выявлять слабые места, а производителям и разработчикам — иметь больше ясности относительно преимуществ участия в сети НПЦ. Федеральный центр также сможет лучше распределять ресурсы и поддерживать перспективные проекты, заключает он.

По словам гендиректора Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) Максима Авдеева, в НПЦ сегодня не видят спроса и не знают, как загрузить закупленное оборудование. Он отметил, что следующим этапом создания рейтинга может стать определение типового перечня услуг — «создание карты услуг по НПЦ, так чтобы, например, в соседних НПЦ услуги не дублировались».

Сами НПЦ нужны не во всех регионах, и это стоило бы учесть, добавляет гендиректор «Технопарка Санкт-Петербурга» Олег Якимов. При их создании, по его словам, нужно учитывать региональные особенности, вплоть до «количества световых дней в году», а также различать типовые сценарии применения. Так, в Санкт-Петербурге планируют сосредоточиться на «контрольно-надзорной деятельности, мониторинге и выполнении природоохранных мероприятий».

Проблема в том, что сегодня НПЦ «отвечают перед всеми, а резиденты НПЦ не отвечают ни перед кем», отметил директор НПЦ БАС Бурятии Василий Лисихин. По его словам, НПЦ отчитываются, исходя из заявленных показателей резидентов, отвечая перед губернатором и федеральным центром. «А если резидент снимается с нашей площадки, уходит в другой НПЦ или просто разорился, любой НПЦ скажет, что это страшный сон»,— говорит господин Лисихин. Он уточняет, что ответственность резидента должна быть закреплена и перед НПЦ, и перед регионом. Против «иждивенчества и грантоедства» высказался также директор департамента регионального развития в сфере БАС «Платформы НТИ» Виктор Изирушев. Он подчеркнул, что «получение грантов НТИ не должно быть единственной функцией НПЦ».

В качестве примера эффективного взаимодействия Фонд НТИ приводит «Лабораторию будущего», которая разрабатывает и производит широкую линейку БАС различного назначения. Но, как рассказал “Ъ” коммерческий директор компании, эксперт рынка НТИ «Аэронет» Павел Камнев, в большинстве случаев членство в НПЦ не дает резидентам практически ничего, хотя «многое зависит от расположения и возможностей центров». Так, в ФЦ БАС (Руднево), по его словам, резиденты могут рассчитывать на гранты по программам поддержки, в Тольятти — на освобождение от областных налогов. А в других НПЦ особых преимуществ нет, подчеркивает он. Сегодня, продолжает эксперт, эффективным компаниям со своими заказами проще вопросы господдержки решать с Минпромторгом или НТИ. Сейчас, по его словам, по опыту «Лаборатории будущего» статус резидента «иногда и мешает». Как поясняют собеседники “Ъ”, резидентам осложняют работу заказы от НПЦ по непривлекательным для них условиям. В результате, говорят они, резидентами остаются «мелкие компании для галочки».

Те преференции, которые может дать участие в НПЦ, уже неинтересны компаниям, твердо вставшим «на крыло» и занявшим свою нишу на беспилотном рынке, говорит представитель компании «Флай Дрон» Николай Ивашов. А тем, кто пока не создал эффективную бизнес-модель, НПЦ теоретически может быть полезен, уточняет он.

Никакие формы стимулирования производителей через НПЦ или другие пути бюджетных вливаний не будут эффективны без открытия рынка — снятия административных барьеров и начала массовых полетов БАС, считает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков. Без создания фундаментального спроса и условий для легальных полетов бенефициарами любых форм бюджетных вливаний будут оставаться преимущественно «грантоеды», а развитие реальных производителей — ограничиваться занятыми ими сравнительно небольшими нишами, заключает эксперт.

Айгуль Абдуллина