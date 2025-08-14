Главные новости за 14 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочее совещание, по итогам которого принял принципиальное решение: с нового года все комплексные застройки территорий будут включать в себя не только школы и детские сады, но и поликлиники.

Комиссия подвела итоги пожара в многоэтажке на улице Депутатской, 25 в Майкопе, где серьезно пострадали 19 квартир, включая семь полностью выгоревших. Строители уже приступили к демонтажу сгоревшей крыши и восстановлению коммуникаций, уделяя особое внимание безопасности при подключении газа и электричества.

В Краснодарском крае фиксируют острую нехватку медицинских кадров. По данным hh.ru, на 6 тыс. открытых вакансий приходится лишь около 1 тыс. резюме, тогда как нормальным считается минимум четыре соискателя на одно место.

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что на планируемой встрече с Владимиром Путиным на Аляске не намерен поднимать территориальные вопросы, включая статус Крыма.

Сельхозпроизводители Краснодарского края в первом полугодии 2025 года заложили 407 га молодых садов, увеличив показатель на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания ООО «Терра-Н», управляющая полигоном ТКО в Новороссийске, подала в суд с целью оспорить претензии по ущербу окружающей среде на сумму 3,3 млн руб.

Снижение цен на размещение в гостиницах Анапы на 20% позволило загрузить отели в летнем сезоне на 50%.

Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки посетил несколько строящихся медицинских учреждений в Краснодаре, где выявил серьезные отставания от графика.

В Краснодарском крае в I полугодии 2025 года объем рынка онлайн-торговли составил 244,4 млн руб.