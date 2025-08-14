Губернатор Кубани раскритиковал темпы строительства новых поликлиник

Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки посетил несколько строящихся медицинских учреждений в Краснодаре, где выявил серьезные отставания от графика, сообщили в пресс-службе администрации края.

Особое внимание было уделено детской поликлинике в поселке Российском (150 посещений в смену) и новой поликлинике в районе улиц Московской и Петра Метальникова (50 детских и 100 взрослых посещений). Эти объекты призваны разгрузить переполненную поликлинику №13, которая ежедневно принимает в два раза больше пациентов, чем рассчитана. Поликлинику в районе улиц Московской и Петра Метальникова также возводят с отставанием.

«Мы были здесь три месяца назад, и за это время практически ничего не изменилось. Уже можно было выйти на нулевой этаж, а вы до сих пор находитесь на земле»,— сказал Вениамин Кондратьев и поручил завершить все работы до ноября 2026 года.

В завершение объезда Кондратьев посетил строящуюся детскую поликлинику в станице Елизаветинской (150 посещений в смену), где готовность составляет лишь 59% при плановом сроке сдачи в конце 2025 года. Губернатор подчеркнул важность объекта для растущего микрорайона и поручил обеспечить его ввод в эксплуатацию в установленные сроки.