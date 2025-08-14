Трамп исключил обсуждение Крыма из повестки переговоров с президентом РФ

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что на планируемой встрече с Владимиром Путиным на Аляске не намерен поднимать территориальные вопросы, включая статус Крыма. Об этом сообщил телеканал NBC News по итогам видеоконференции 13 августа в Берлине.

По данным NBC News, господин Трамп сосредоточится на прекращении огня и не намерен обсуждать территориальные вопросы. Европейские лидеры отметили, что президент США настроен скептически относительно результатов переговоров с Владимиром Путиным.

Эксперты полагают, что Дональд Трамп принимает во внимание позицию Европы, однако все важные решения будет принимать единолично. Политологи считают, что встреча может принести лишь ограниченные результаты из-за непреклонной позиции Владимира Зеленского и поддержки Украины европейскими партнерами.

Как сообщал «Ъ-Кубань», США и Россия ведут переговоры о возможном «соглашении о территориях», в рамках которого Крым и весь восточный Донбасс могут перейти под контроль РФ.

Анна Гречко