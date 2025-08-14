Кубань в I полугодии увеличила закладку садов до 407 га

Сельхозпроизводители Краснодарского края в первом полугодии 2025 года заложили 407 га молодых садов, увеличив показатель на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Основную долю новых посадок — 254 га — составили сады интенсивного и суперинтенсивного типов. В январе—июне прошлого года аграрии заложили чуть более 400 га.

По данным краевых властей, отрасль демонстрирует активный рост. За последние несколько лет площадь садов в регионе увеличилась на 2 тыс. га с учетом раскорчевки старых насаждений. Общая площадь превышает 31 тыс. га, при этом 90% посадок приходится на сады интенсивного и суперинтенсивного типов.

Развитие садоводства и питомниководства поддерживается государственными мерами — в 2025 году их объем достиг 1,3 млрд руб.

За весь текущий год в регионе планируется заложить 1,4 тыс. га садов, что может увеличить площади еще почти на 5%.

В 2024 году Краснодарский край собрал 660 тыс. т фруктов и ягод. За десятилетие урожайность кубанских садов достигла 248 ц с га, превысив среднероссийские показатели на 40%.

Анна Гречко