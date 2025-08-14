Комиссия оценила ущерб после пожара в многоэтажке Майкопа

Комиссия подвела итоги пожара в многоэтажке на улице Депутатской, 25 в Майкопе, где серьезно пострадали 19 квартир, включая семь полностью выгоревших. Строители уже приступили к демонтажу сгоревшей крыши и восстановлению коммуникаций, уделяя особое внимание безопасности при подключении газа и электричества, сообщил в Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Временное жилье получили 32 человека, которым обещана материальная помощь и поддержка в восстановлении имущества. «Мы сделаем все, чтобы люди скорее вернулись к нормальной жизни. Никто не останется без помощи»,— заверил Кумпилов.

Пожар произошел вечером 12 августа. Благодаря оперативной эвакуации жертв удалось избежать, но огонь уничтожил кровлю и повредил около 30 квартир на верхних этажах. Площадь возгорания составила 900 кв. м, а полная ликвидация пожара заняла около восьми часов. Власти продолжают контролировать ситуацию и оказывать помощь пострадавшим.