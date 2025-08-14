Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Отели Анапы заполнились на 50% после снижения цен

Снижение цен на размещение в гостиницах Анапы на 20% позволило загрузить отели в летнем сезоне на 50%. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Эксперт также отметил, что сейчас на курорт приехали туристы, которые, возможно, при прошлогодних или рыночных ценах не посетили бы Анапу.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края планируют направить 50 млн руб. из резервного фонда на возмещение отелям и санаториям Анапы части затрат, связанных с отменой бронирований в условиях чрезвычайной ситуации.

Анна Гречко

