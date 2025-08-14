Дефицит врачей на Кубани в четыре раза превышает норму

В Краснодарском крае фиксируют острую нехватку медицинских кадров. По данным hh.ru, на 6 тыс. открытых вакансий приходится лишь около 1 тыс. резюме, тогда как нормальным считается минимум четыре соискателя на одно место.

На юге России ситуация с кадрами напряженная во всех регионах, однако наиболее критично — в Краснодарском крае. Близкие показатели у Адыгеи (1,2 резюме на вакансию), Ростовской области (1,3) и Волгоградской области (1,5). В Ставропольском крае, Калмыкии и Астраханской области коэффициент выше (от 2,2 до 3,0), но до устойчивого уровня также не дотягивает.

В регионе средняя предлагаемая зарплата врачей составляет 81,7 тыс. руб., при этом желаемая — около 100 тыс. руб. Эксперты связывают кадровый дефицит с низким уровнем оплаты труда, выгоранием и нехваткой квалифицированных специалистов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2025 году планируется повышение заработных плат врачей государственных бюджетных медицинских учреждений на 16%.

Анна Гречко