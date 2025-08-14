Кубань вошла в топ-4 регионов России по объему онлайн-торговли

В Краснодарском крае в I полугодии 2025 года объем рынка онлайн-торговли составил 244,4 млн руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

По показателю Кубань заняла четвертое место среди регионов России после Москвы (891,8 млн руб.), Московской области (407,2 млн руб.) и Санкт-Петербурга (324,4 млн руб.). На пятой строчке оказалась Ростовская область (147 млн руб.).

В целом по России объем рынка интернет-торговли за первое полугодие 2025 года вырос на 36% и достиг 5,3 трлн руб. Ассоциация прогнозирует, что по итогам года рынок может превысить 12 трлн руб. Динамика роста сохранится на уровне 30–40%.

Согласно данным АКИТ, около 77% объема онлайн-торговли приходится на регионы, где продажи продолжают расти благодаря развитию рыночной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что онлайн-торговля в Краснодарском крае за первые полгода (по сравнению с первым полугодием 2024-го) выросла на 30%.

Анна Гречко