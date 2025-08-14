Владелец полигона ТКО в Новороссийске оспаривает штраф за экологический ущерб

Компания ООО «Терра-Н», управляющая полигоном ТКО в Новороссийске, подала в суд, чтобы оспорить претензии по ущербу окружающей среде на сумму 3,3 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск».

Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова

Предприятие утверждает, что замеры ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» проводились с нарушениями, в частности, при транспортировке проб почвы и воды из района полигона и близлежащих водоемов не фиксировалась температура, что якобы могло исказить результаты анализа аммония и других соединений.

Суд первой инстанции, изучив материалы дела, протоколы замеров и свидетельские показания, признал вину ответчика и постановил взыскать с компании полную сумму ущерба, а также государственную пошлину в размере 123 тыс. руб.

ООО «Терра-Н» продолжает реконструкцию полигона, которая началась в мае. Работы планируют завершить до конца года с постепенным вводом объектов в эксплуатацию.

Анна Гречко