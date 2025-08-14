Главные новости за 14 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В районе острова Монерон при погружении в Татарском проливе пропала дайвер из Петербурга. Ее обнаружили при помощи спасательного судна, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области. Было установлено, в сопровождении инструктора девушка прогрузилась на глубину 20 метров. Ввиду нехватки весов инструктору пришлось всплыть. К поиску петербурженки подключились сотрудники МЧС России. Также задействовали вертолет Ми-8. В общей сложности в поисковой операции участвовали 17 человек.

Очередной допрошенный в суде эксперт не подтвердил версию следствия, что смерть рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) наступила после впадения им в гипокликемическую кому, вызванную уколом инсулинового препарата, который якобы сделала его супруга Марина Кохал. Части трупа музыканта нашли в июле 2020 года в их квартире. В убийстве сразу же обвинили вдову. Подсудимая же уверяет, что мужа не стало из-за передозировки наркотиков, а тело она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» кончину. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Камеры на дорогах Санкт-Петербурга теперь могут автоматически выявлять водителей, не пристегнутых ремнем безопасности. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. Новый функционал запустила компания «Ростелеком». Он работает на тех стационарных комплексах, которые подходят для внедрения этой технологии — сейчас их 90 из около 1 тыс. установленных в Северной столице.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в день 160-летия со дня открытия Ленинградского зоопарка посетил учреждение в Александровском парке. Глава города поддержал концепцию развития исторического зверинца на нынешнем месте, сообщили в пресс-службе Смольного. Также губернатор поручил создать попечительский совет Ленинградского зоопарка, который возглавит он лично.

Скандальный книжный магазин «Листва» в Петербурге станет одним из резидентов «Брюллофта» — креативного кластера в здании Дома архитектора Брюллова на Васильевском острове, сообщил «Ъ-СПб» ивент-менеджер лавки Савва Федосеев. Исторический особняк находится на Кадетской линии, 21. В конце прошлого года в «Листве», располагавшейся ранее на Литейном проспекте, заявили, что прекращают работу на неопределенный срок, чтобы открыться в другом месте и с обновленной концепцией.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оштрафовал АО «Комбинат питания Нева» на 350 тыс. рублей после выявления кишечной палочки, паразитов, золотистого стафилококка и антибиотика в питании для школ и детских садов. По данным 78.ru, по образовательным организациям, которые обслуживает комбинат «Нева», прошел рейд, в ходе которого в помидорах, суфле, салатах, картофеле, говяжьей печени и тушке цыплят-бройлеров обнаружили пищевые нарушения.

На Северной верфи состоялась церемония спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько» — головного модернизированного фрегата проекта 22350 с большим водоизмещением и со значительно увеличенным количеством ударного вооружения на борту. Корабли такого класса могут действовать против авианосных групп противника и других надводных целей. Фрегат назван в честь героя Ленинградской битвы Николая Амелько, который обеспечивал проводку конвоев в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.

Компанию ООО «Продерма» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта с СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница». Фирма не поставила в установленный срок металлические стеллажи. Медучреждение обратилось в региональное УФАС, поскольку было недовольно тем, как организация исполняет свои обязательства по договору. В связи с неисполнением контракта Александровская больница решила разорвать его в одностороннем порядке.

Логистический оператор в сфере торговли товарами повседневного спроса «Орбис» взял в аренду 3,5 тыс. кв. м в производственно-складском комплексе «Нарт» на Софийской улице. Брокером сделки выступила компания Maris. «Собственник под требования клиента провел реновацию склада, выполнил ремонт и согласовал установку пожарной сигнализации»,— сообщили там. В бывшем крупнейшем агропарке СЗФО ПСК «Нарт» площадью 90 тыс. кв. м ранее работала Софийская овощебаза.

Соревнования по детекции и подавлению беспилотников появятся в Петербурге. Проведения состязаний — часть реализации соглашения «Технопарка Санкт-Петербурга» с компанией-производителем детекторов дронов «Булат» 3mx. Данная коллаборация дает возможности по формированию открытой площадки для практических испытаний и соревнований, заявили в компании. В рамках открытых испытаний БПЛА против систем обнаружения участники смогут практиковаться в реальных условиях.

Дорожные службы завершили ремонт покрытия на проспекте Чернышевского в Центральном районе Петербурга. Работы проводились на участке протяженностью около 600 метров. Специалисты обновили порядка 10 тыс. кв. м асфальта на проезжей части, нанесли новую разметку, заменили колодезные люки и восстановили благоустройство. Сейчас в центре города также ремонтируют Шпалерную улицу, на которой планируют обновить свыше 3 тыс. кв. м покрытия.

В Смольном подвели итоги конкурса грантов для студентов и аспирантов городских вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. По его результатам финансовая поддержка в 2025 году будет оказана проектам молодых ученых на общую сумму 33 млн рублей. В целом в этом году на участие в конкурсе было подано 1872 заявки. Экспертный совет отобрал 440 проектов.