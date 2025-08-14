Дорожники завершили обновление проспекта Чернышевского

Дорожные службы закончили ремонт покрытия на проспекте Чернышевского в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Работы проводились на участке около 600 м. Специалисты обновили порядка 10 тыс. кв. м асфальта на проезжей части, нанесли новую разметку, заменили колодезные люки и восстановили благоустройство.

Сейчас в Центральном районе также ремонтируют Шпалерную улицу, на которой планируют обновить свыше 3 тыс. кв. м покрытия. Помимо этого, планируют провести работы в Перекупноом переулке, где уложат свыше 8 тыс. кв. м нового асфальта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в рамках обновления Невского проспекта в центре Петербурга отремонтируют три моста.

Артемий Чулков