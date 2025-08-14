Дорожные камеры в Петербурге начали распознавать непристегнутые ремни

Камеры на дорогах Санкт-Петербурга теперь могут автоматически выявлять водителей, не пристегнутых ремнем безопасности. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Новый функционал запустила компания «Ростелеком». Он работает на тех стационарных комплексах, которые подходят для внедрения этой технологии — сейчас их 90 из около 1 тыс. установленных в Северной столице.

«Умные» камеры фиксируют отсутствие у водителей ремня безопасности и отправляют данные в ГИБДД для обработки. После этого сотрудники ведомства могут выписать штраф в 1,5 тыс. рублей, если не пристегнут водитель, или два штрафа — по 1,5 тыс. и 500 рублей водителю и пассажиру соответственно, если не пристегнут пассажир.

Артемий Чулков