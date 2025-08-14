На «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»

На «Северной верфи» 14 августа состоялась церемония спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько». Об этом сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько»

Фото: Пресс-служба Смольного Церемония спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько»

Фото: Пресс-служба Смольного

Судно названо в честь героя Ленинградской битвы Николая Амелько, который обеспечивал проводку конвоев в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны. В торжествах по случаю спуска корабля на воду приняли участи помощник президента России Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Андрей Пучков.

«"Адмирал Амелько " – головной модернизированный современный фрегат проекта 22350 с большим водоизмещением и со значительно увеличенным количеством ударного вооружения на борту. Модернизированные фрегаты могут действовать против авианосных групп противника и других надводных целей. Они способны обеспечивать противовоздушную оборону других кораблей, поддержку десанта, наносить удары по различным наземным и морским целям, осуществлять противолодочную оборону»,— говорится в пресс-релизе городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Балтийском заводе завершился очередной этап строительства атомохода «Чукотка».

Артемий Чулков