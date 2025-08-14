Компания «Орбис» арендовала склад площадью 3,5 тыс. кв. м на Софийской улице

Логистический оператор в сфере торговли товарами повседневного спроса «Орбис» взяла в аренду 3,5 тыс. кв. м в производственно-складском комплексе «Нарт» на Софийской улице. Об этом сообщили представители компании Maris, выступившей брокером сделки.

"Собственник под требования клиента провёл реновацию склада, выполнил ремонт и согласовал установку пожарной сигнализации",— рассказали в Maris

В бывшем крупнейшем агропарке СЗФО ПСК «Нарт» площадью 90 тыс. кв. м ранее работала Софийская овощебаза. В 2024 году она переехала в «Агропарк Нарт» в Петро-Славянке и изначальную локацию стали предлагать в аренду. По информации Maris, в планах по развитию объекта — строительство корпусов формата light industrial.

Артемий Чулков