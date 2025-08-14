В Петербурге посоревнуются в мастерстве подавления беспилотников

Соревнования по детекции и подавлению беспилотников появятся в Санкт-Петербурге. Проведения состязаний — часть реализации соглашения «Технопарка Санкт-Петербурга» с компанией-производителем детекторов дронов «Булат» 3mx, сообщили в пресс-службе АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло заявил, что соглашение дает возможности по формированию открытой площадки для практических испытаний и соревнований. В рамках открытых испытаний беспилотников против систем обнаружения участники смогут практиковаться в реальных условиях — от сценариев «умного перехвата» до применения комплексных средств РЭБ. Представители компаний ожидают, что соревнования привлекут внимание талантливой молодежи, технологических партнеров и заказчиков.

«Сотрудничество с 3mx открывает новые возможности для проведения испытаний, привлечения партнеров и популяризации лучших российских решений в сфере БПЛА и технологий противодействия»,— подчеркнул генеральный директор «Технопарка Санкт-Петербурга» Олег Якимов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный до конца 2025 года запретил запускать дроны и публиковать фото работы ПВО.

Татьяна Титаева